Apasionados y enamorados: El romántico registro de Luis Jiménez y Gala Caldirola con la Torre Eiffel de fondo

04 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Juntos, enamorados y en busca de más aventuras juntos. Así se podría definir la relación entre Luis Jiménez y Gala Caldirola, y es que la pareja de "tortolitos" está en Francia y lo viven de la mejor forma posible.

Precisamente, a través de Instagram, la modelo española compartió un romántico y sensual video en el que se les puede ver paseando por el río Sena, lugar desde el que tienen una perspectiva para la Torre Eiffel.

Fue así como en este video la pareja se besa mientras la Torre Eiffel se encuentra de fondo, formando así una postal única para ambos.

Gala Caldirola y Luis Jiménez en Francia

Y es que en este video, Gala y Luis posan frente a la cámara, se hacen cariño y se besan mientras ambos sonríen por el enorme amor que sienten.

Cabe destacar que ambos combinan en tonos verdes, y es que mientras Luis vestía una camisa verde en tonos musgos, mientras que Gala luce un vestido verde un poco más brillante.

Asimismo, Gala escribió en francés "Je t’aime", lo que puede ser traducido como "te amo" al español.

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