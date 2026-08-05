"Se despertó llorando a las 1:30": Ignacia Antonia cuenta la compleja noche que vivió con su hija

05 ag. 2026 - 13:10 hrs.

Desde que se convirtió en madre, las noches de Ignacia Antonia no suelen ser lo que eran, ya que la pequeña Amelia Ignacia tiene sus propios horarios, los que muchas veces pasan la cuenta a la influencer.

Precisamente, la joven figura de las redes sociales se convirtió en madre con el cantante urbano Ak4:20 en diciembre del año pasado, mes en el que el intérprete nacional dio a conocer esta noticia.

Por lo mismo, cada cierto tiempo Ignacia comparte las experiencias que está viviendo en este período de madre primeriza con Amelia.

La pésima noche de Ignacia Antonia

La joven influencer subió una foto de ella a historias de Instagram, con un filtro puesto, donde comentó la mala noche que había vivido este miércoles junto a su hija.

"Anoche mi hija se durmió a las 9 y se despertó a las 9:50, logré que se durmiera a las 11:30, después despertó llorando a las 1:30 y logró dormir a las 2:10", dijo en un principio, visiblemente agotada.

Enseguida, expresó que la niña despertó a las 3 de la madrugada pidiendo leche; luego, a las 5:40, repitió esta petición y finalmente, la terminó despertando a las 8. "¿Hermosa noche, verdad?", cerró la influencer.

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