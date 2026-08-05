La advertencia de Sammis Reyes sobre el uso de suplementos "mágicos": "El único secreto es..."
Luego de promocionar en sus redes sociales una marca de suplementos nutricionales deportivos, Sammis Reyes dedicó varias historias de Instagram a aclarar ciertos puntos sobre el consumo de este tipo de productos.
El exjugador de baloncesto y fútbol americano publicó una fotografía donde se lo ve en un campo de entrenamiento, con sus músculos claramente marcados y definidos.
"Esta foto no tiene filtro. Si hay algo que conozco, es el mundo de los suplementos", escribió, antes de reflexionar sobre el tema en sus siguientes publicaciones.
Sammis Reyes y el uso de suplementos
"En la NCAA y en la NFL consumíamos suplementos todos los días. Gasté millones y millones para conseguir los mejores suplementos que el mercado pudiera ofrecer (siempre suplementos NSF Certified)", dijo Sammis Reyes sobre su época como deportista en los Estados Unidos.
Luego comentó "algo muy importante" que aprendió en aquel tiempo sobre esta industria: "Está saturada de dueños de empresas que utilizan estrategias de marketing para vender sus productos con información que no tiene ningún respaldo científico, o muy poco, (...) haciéndole creer a la gente que 'esta pastilla' es 'el secreto'".Ir a la siguiente nota
Sammis advirtió que, aunque hay suplementos con respaldo científico que ayudan a obtener resultados rápidos, "no hay ningún producto mágico, no hay ningún secreto. El único secreto es entrenar duro".
El deportista defendió la necesidad de entrenar de forma constante e inteligente, alimentarse bien e "ir al gym incluso cuando no se tienen ganas. Si no entienden eso, por favor no gasten su dinero comprando mis suplementos", concluyó.
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