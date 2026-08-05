La advertencia de Sammis Reyes sobre el uso de suplementos "mágicos": "El único secreto es..."

05 ag. 2026 - 12:10 hrs.

Luego de promocionar en sus redes sociales una marca de suplementos nutricionales deportivos, Sammis Reyes dedicó varias historias de Instagram a aclarar ciertos puntos sobre el consumo de este tipo de productos.

El exjugador de baloncesto y fútbol americano publicó una fotografía donde se lo ve en un campo de entrenamiento, con sus músculos claramente marcados y definidos.

"Esta foto no tiene filtro. Si hay algo que conozco, es el mundo de los suplementos", escribió, antes de reflexionar sobre el tema en sus siguientes publicaciones.

Sammis Reyes y el uso de suplementos

"En la NCAA y en la NFL consumíamos suplementos todos los días. Gasté millones y millones para conseguir los mejores suplementos que el mercado pudiera ofrecer (siempre suplementos NSF Certified)", dijo Sammis Reyes sobre su época como deportista en los Estados Unidos.

Instagram @sammisreyes

Luego comentó "algo muy importante" que aprendió en aquel tiempo sobre esta industria: "Está saturada de dueños de empresas que utilizan estrategias de marketing para vender sus productos con información que no tiene ningún respaldo científico, o muy poco, (...) haciéndole creer a la gente que 'esta pastilla' es 'el secreto'".

Sammis advirtió que, aunque hay suplementos con respaldo científico que ayudan a obtener resultados rápidos, "no hay ningún producto mágico, no hay ningún secreto. El único secreto es entrenar duro".

El deportista defendió la necesidad de entrenar de forma constante e inteligente, alimentarse bien e "ir al gym incluso cuando no se tienen ganas. Si no entienden eso, por favor no gasten su dinero comprando mis suplementos", concluyó.

Instagram @sammisreyes

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