"Lo intenté...": Carlita admite que vive complejo momento de salud mental e invita a pedir ayuda

05 ag. 2026 - 11:10 hrs.

Carla Inostroza, también conocida como La Carlita, vive uno de los mejores momentos de su vida, ya que su matrimonio por el civil está a nada. Sin embargo, la influencer se dio un espacio para recalcar que ni en estos lindos momentos la salud mental puede ser dejada de lado.

Precisamente, a través de un video de Instagram, la figura de redes sociales recalcó que una vez más volvió a tomar pastillas para regular su sentir.

"Yo sé que esto ustedes me dicen, Carlita, por favor, nunca te mediques, y lo intenté, ¿saben? En serio, como que estaba constantemente pensando que me iba a (gesto de morir) o que me iba a desmayar, como que la nada estaba así, como tranquila y yo, como conche..., me ha pasado alguna hue...", expresó.

Carlita invita a sus seguidores a pedir ayuda

"Así que decidí pedir ayuda, volví a la psicóloga, volví a la psiquiatra", comentó, y agregó que no iba a perder su brillo, solo sus ganas para mantener relaciones sexuales.

Enseguida retomó la seriedad y explicó que está con Clotiazepam e invitó a todas las personas que pidan ayuda si así lo sienten.

"Está bien, es normal, es parte del proceso y a veces necesitamos ayuda, a veces necesitamos una ayudita, chicas. Pidan ayuda, porfa", cerró.

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