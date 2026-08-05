La foto del recuerdo de Maura Rivera y Mark González: Así lucían cuando empezaron a salir hace 17 años

05 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Para Maura Rivera la familia que formó junto a Mark González es "todo lo que está bien en la vida". Así lo expresó al publicar unas postales de un reciente paseo en la playa junto a su esposo y sus hijos, Luciana y Mark Jr.

La historia de la exbailarina y el exfutbolista inició 17 años atrás, cuando ella figuraba en la televisión nacional y él jugaba en España. La influencer apostó por el amor y abandonó su carrera televisiva para irse a vivir con su entonces pololo a Rusia, tras su fichaje con el CSKA de Moscú.

La foto del recuerdo de Maura Rivera y Mark González

Siempre activa en sus redes sociales, Maura se unió a un reto de Instagram que pide publicar una foto junto a su pareja en sus inicios y otra actual.

La exMekano compartió una juvenil postal del año 2009, en la que posan abrazados y vestidos con elegantes atuendos nocturnos.

Instagram @maurarivera27

Debajo, una fotografía reciente de una de sus salidas a un club nocturno de Miami, un escape al que califican con humor como su "terapia". En ambas imágenes la pareja sonríe y proyecta romance y una complicidad que han sostenido con los años.

Mark le propuso matrimonio a Maura Rivera en París unos meses después de conocerla. Se casaron por el civil en 2010 y al año siguiente celebraron su boda por la iglesia. Desde 2023 la familia reside en Miami.

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