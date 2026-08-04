"Mi Wonder Woman": Daniel Matamala sorprende con romántica dedicatoria a Francisca Valenzuela

04 ag. 2026 - 19:20 hrs.

Daniel Matamala sorprendió en redes sociales al dedicar un romántico mensaje a su pareja, la cantante Francisca Valenzuela.

El comunicador no acostumbra a mostrar, ni mucho menos hablar, de su vida privada. Por lo mismo, su última publicación en Instagram llamó tanto la atención.

En concreto, Matamala compartió un carrusel de fotografías para resumir lo que han sido los últimos meses, en especial su cobertura del Mundial 2026.

La romántica dedicatoria a Fran Valenzuela

"Junio – julio pasó volando entre el mundial que me llevó por México, Atlanta, Miami y Nueva York. Gracias CHV por mi primera experiencia cubriendo un mundial en terreno", comenzó escribiendo.

En medio de todo esto, vino la dedicatoria a Francisca Valenzuela, que acompañó de una serie de fotografías de la artista nacional.

"Mi Wonder Woman, Francisca Valenzuela, premiada en LAMC, protagonista y organizadora de Ruidosa Lincoln Center y lanzando Maldita", expresó.

"Cada día nos maravillamos con la vida", cerró el destacado periodista.

La dedicatoria de Daniel Matamala generó reacciones inmediatas, con decenas de comentarios que alabaron la relación con Fran.

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