"Mañana me caso": La Carlita muestra los preparativos a horas de contraer matrimonio por el civil
Este miércoles, Carlita Inostroza, también conocida como "La Carlita", contraerá matrimonio por el civil con el cantante estadounidense Matt Hunter.
Precisamente, ese momento es uno de los más esperados por la figura de redes sociales, quien ha compartido cada instancia y parte de su proceso con sus seguidores y seguidoras.
De esta forma, la influencer ha ido dejando pistas y fotografías de lo que es su preparación a tan solo horas de contraer matrimonio con el joven intérprete que se hizo conocido a nivel mundial por su hit "Mi Señorita".
Así es la preparación de Carlita para su matrimonio
A través de historias de Instagram, la influencer ha compartido varias historias, siendo la primera una selfie de ella donde daba a conocer que este miércoles se casa por el Registro Civil.
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Enseguida, su siguiente parada fue la peluquería, donde se dio un masaje capilar, así como un baño de color para deslumbrar con su cabellera.
Ya en la siguiente fotografía mostró cómo fue el resultado de su masaje capilar y baño de color, demostrando cómo estará para este gran día.
Más adelante, pasó por un centro de estética para tratar sus uñas y dejar estas de la mejor forma posible.
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