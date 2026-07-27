"Aluciné mal": Maura Rivera se emocionó al contar cómo cumplió uno de los mayores sueños de su adolescencia

27 jul. 2026 - 08:30 hrs.

Las últimas horas han sido bastante intensas para Maura Rivera, pues reveló por medio de sus redes sociales que había cumplido uno de sus mayores anhelos.

En su cuenta de Instagram, la bailarina contó que asistió al concierto de Backstreet Boys realizado en Las Vegas, Estados Unidos, junto a Mark González.

"Cumplí un sueño, la banda favorita de mi adolescencia @backstreetboys los pude ver en la @spherevegas superando absolutamente todas mis expectativas", comenzó escribiendo junto a un carrusel de fotos.

La emoción de Maura Rivera

Posteriormente, Maura Rivera relató cómo fue su vivencia viendo a una de sus bandas favoritas: "Canté, bailé me emocioné se me pararon los pelos, ufff mil emociones juntas, que espectáculo más increíble una experiencia que jamás olvidaré".

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También, recalcó que a sus historias subió videos del concierto, con el objetivo de que sus seguidores fanáticos de la agrupación pudieran ver el espectáculo.

"Parte del show lo subí a mis historias para todas las de mi generación y que vibramos con los BSB, fue un show maravilloso, aluciné mal", escribió.

Recordemos que actualmente, Maura Rivera vive en Miami junto a Mark González y sus dos hijos, Mark y Luciana, hace aproximadamente 3 años.

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