Escapada a la disco con Mark González: Maura Rivera muestra su lado más fashionista con sensual minivestido

26 jul. 2026 - 11:03 hrs.

Maura Rivera y su esposo, el exfutbolista Mark González, decidieron tomarse un merecido descanso de su rutina diaria. Por esto, ambos emprendieron una "necesaria" escapada a una discoteca.

Para la bailarina nacional, esta fue también la oportunidad perfecta para demostrar su sentido de la moda con un vestido que se adaptó por completo a la jornada nocturna.

Vestido de Maura Rivera para la disco

En las fotos que publicó en sus historias de Instagram, Maura, quien reside en Miami, lució un minivestido de tirantes finos color marrón. La prenda destacó por tener un favorecedor escote en V y delicados bordados de encaje an la parte superior e inferior.

Esta propuesta fresca, romántica y sensual la complementó con unas sandalias de tacón en tono nude, que alargaron visualmente sus piernas, y unos lentes oscuros.

Para completar su look nocturno, Maura llevó su cabello suelto en suaves ondas y un maquillaje sutil, resaltado con labios en un brillante tono rojo

Instagram @maurarivera27



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