"Qué elegancia la de Francia": Belén Mora revela su colección de zapatos llenos de "glamour"

26 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Tener calzado adecuado para cada ocasión es fundamental para cualquier amante de la moda, sobre todo cuando se busca proyectar estilo. En su caso, Belén Mora posee una colección de zapatos "elegantes" que la acompañan en su día a día.

Así lo dio a conocer en un video publicado en su Instagram, en el que hizo gala de sus dones como humorista para compartir con sus seguidores los tres modelos que son indispensables para ella.

Los zapatos "elegantes" de Belén Mora

Belén Mora modeló primero una propuesta cómoda para usar en entornos urbanos: unas zapatillas deportivas negras, con evidente uso y sin limpiar, combinadas con medias altas.

Instagram @belenaza_

Para continuar con la pasarela improvisada, la comediante lució unas chalas oscuras acompañadas también con medias, además de unas botas negras Ugg de tiro alto que, según señaló, tenían algo de "vómito".

Esta divertida publicación no tardó en llenarse de interacciones de sus fans, quienes dejaron chistes como: "Qué elegancia la de Francia", "Lo importante no es la elegancia sino que sean zapatos cómodos y que no te duelan los pies", "Qué linda tu colección invierno 2026, icónica", entre otros.

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