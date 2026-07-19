"Volver a casa y que te reciban así": La enternecedora imagen de Belén Mora con su hijo
Belén Mora no suele compartir imágenes de sus hijos en redes sociales, pero en esta ocasión enterneció a sus seguidores con una dulce postal junto a uno de ellos.
La humorista tiene dos niños con Toto Acuña, Ponchito, de cuatro años, y Damian, quien está por cumplir año y medio. Además, es madre de Samuel, de 20 años, fruto de una anterior relación.
La tierna postal de Belén Mora y su hijo
Belén Mora está en plena temporada de sus shows de stand up comedy, actividad que realiza a la vez que cría a sus hijos y actualiza sus redes sociales.Ir a la siguiente nota
En una de sus agotadoras jornadas la actriz quedó conmovida por el recibimiento que le dio uno de sus retoños al regresar a su hogar.
"Volver a casa y que te reciban así", escribió sobre la postal donde se la ve con el pequeño, recostados frente a frente en un sofá. El niño, que por su tamaño parece ser Ponchito, toma con dulzura el rostro de su madre, quien lo mira con una amorosa sonrisa.
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