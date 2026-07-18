Mezcla de seda, cuero y encaje: El arriesgado look de Camila Andrade

18 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Camila Andrade debutó oficialmente esta semana como miembro del jurado del Miss Universo Chile 2026. Para la modelo, este rol representa un hito estelar en su carrera y así lo reflejó a través del look que usó en la primera jornada del certamen

Las fotos de este atuendo en blanco y negro las compartió en su instagram, junto con el mensaje: "siempre es un honor ser jurado de certámenes de belleza y ver cómo tantas candidatas luchan por un mismo sueño: ser coronada con esfuerzo, disciplina y constancia".

Así se vistió Camila Andrade

Para la ocasión, Andrade vistió una camisa de botones de seda blanca, sobre la cual lució un llamativo corsé de encaje y transparencias en tono negro. Esta combinación la completó con unos shorts negros, con detalles de encaje en el dobladillo, y zapatos de tacón estilo Mary Jane.

Instagram @cmiandrade

Los accesorios clave fueron una corbata, guantes de cuero, un cinturón con una gran hebilla metálica y pantys, todos bajo una estricta paleta de tonos de negro.

En cuanto al look de belleza, optó por llevar su cabello rubio con ondas voluminosas y sueltas. Complementó este peinado con un maquillaje equilibrado, donde destacaron principalmente sus labios en un tono intenso.

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