Mezcla de seda, cuero y encaje: El arriesgado look de Camila Andrade
Camila Andrade debutó oficialmente esta semana como miembro del jurado del Miss Universo Chile 2026. Para la modelo, este rol representa un hito estelar en su carrera y así lo reflejó a través del look que usó en la primera jornada del certamen
Las fotos de este atuendo en blanco y negro las compartió en su instagram, junto con el mensaje: "siempre es un honor ser jurado de certámenes de belleza y ver cómo tantas candidatas luchan por un mismo sueño: ser coronada con esfuerzo, disciplina y constancia".
Así se vistió Camila Andrade
Para la ocasión, Andrade vistió una camisa de botones de seda blanca, sobre la cual lució un llamativo corsé de encaje y transparencias en tono negro. Esta combinación la completó con unos shorts negros, con detalles de encaje en el dobladillo, y zapatos de tacón estilo Mary Jane.
Los accesorios clave fueron una corbata, guantes de cuero, un cinturón con una gran hebilla metálica y pantys, todos bajo una estricta paleta de tonos de negro.
En cuanto al look de belleza, optó por llevar su cabello rubio con ondas voluminosas y sueltas. Complementó este peinado con un maquillaje equilibrado, donde destacaron principalmente sus labios en un tono intenso.
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