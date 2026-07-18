Alonso Quintero revela cuál ha sido su papel favorito de toda su carrera: Escogió a querido personaje de Mega

18 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Alonso Quintero fue el más reciente invitado al espacio digital de Magdalena Müller y Dayana Amigo, "Qué estamos haciendo", donde habló de su vida personal y también profesional.

Y es que las actrices, conocidas en las redes como “Dayalenas”, no le dejaron pasar una y le hicieron una serie de preguntas donde mezclaron lo profesional con lo personal.

El personaje favorito de Alonso Quintero

Fue ahí cuando Magda lanzó sin anestesia: "¿Cuál ha sido tu mejor personaje, el que a ti más te ha gustado?".

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Con absoluta liviandad y honestidad, Alonso Quintero escogió a Bastián de El Jardín de Olivia como el papel que más ha disfrutado durante su carrera.

"En términos creativos, del resultado, el que más me he sentido cómodo es Bastián", explicó el actor, cuyo personaje es central en el desarrollo de la trama de la teleserie de Mega, que se encuentra en su recta final.

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