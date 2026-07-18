Cómoda y a la moda en blanco y negro: Pamela Díaz deslumbra en Barcelona con dos looks veraniegos

18 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Dominar el estilo en climas cálidos es un desafío que Pamela Díaz superó con éxito en su reciente viaje a Barcelona. La modelo demostró que los vestidos son la opción infalible para lucir impecable y cómoda en pleno verano europeo.

Esto lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde compartió las fotos de los frescos looks que usó durante su estadía, opciones en blanco y negro que no pasaron desapercibidas.

Looks veraniegos de Pamela Díaz

Para visitar y posar frente a la imponente Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, Pamela Díaz optó por un sofisticado vestido negro de tiros y escote corazón. Se trató de un diseño ajustado que resaltó su figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

Esta pieza la combinó con sandalias hawaianas negras, lentes de sol y una llamativa cartera de mano de charol en color rojo.

Posteriormente, la empresaria recorrió en bici las calles de Barcelona con un estilo más fresco y juvenil. Eligió un vestido corto de color blanco con escote corazón, detalles de encaje en la parte superior y un pequeño lazo en el pecho.

Pamela complementó este atuendo con zapatillas deportivas blancas, ideales para pedalear con comodidad, y unos lentes oscuros.

Instagram @pamefieradiaz

Todo sobre Pamela Díaz