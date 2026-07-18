"Mis citas preferidas": Blu Dumay revela quiénes son sus verdaderas "almas gemelas"

18 jul. 2026 - 18:00 hrs.

A menudo Blu Dumay publica en sus redes sociales reflexiones sobre superación personal, consejos de pololeo y mensajes de empoderamiento.

Y en una de sus más recientes publicaciones explicó con muy pocas palabras cómo son sus citas ideales en compañía de sus "almas gemelas".

Las citas favoritas de Blu Dumay

"Mis soulmates", fue el corto mensaje que escribió Blu Dumay junto a un video donde se la ve disfrutar, pero no precisamente de salidas románticas. En el registro, la influnencer aparece en distintos escenarios con sus amigas, sus padres y sus hermanos.

Instagram @bludumay

"Ahora que estás soltera puedes ir a muchas citas", se lee al inicio de la secuencia, para luego dar paso a otra frase: "Mis citas preferidas".

A la ganadora de El Internado se la ve modelar frente a la cámara, emocionarse en un partido de fútbol, bailar en la disco y pasear en moto acuática, siempre acompañada de sus personas favoritas.

Así, la joven de 28 años dejó claro que para ella el mejor plan es estar con quienes hacen que cada día valga la pena.

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