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El mensaje de Blu Dumay y Cata Palacios a Ignacia Michelson tras sincerarse sobre su TCA: 'Eres tan valiente' Instagram @lamichelson11 @bludumay

El mensaje de Blu Dumay y Cata Palacios a Ignacia Michelson tras sincerarse sobre su TCA: "Eres tan valiente"

  • Por Morella Rivas

Ignacia Michelson recibió el apoyo de sus seguidores luego de publicar un video para sincerarse sobre su trastorno de conducta alimentaria (TAC), con la intención de motivar a otros a buscar ayuda si pasan por lo mismo.

Entre los comentarios que recibió destacan los de Catalina Palacios y Blu Dumay, quienes le expresaron su admiración a la vez que le dejaron un mensaje de esperanza.

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Mensaje de Blu Dumay a Ignacia Michelson

"Ustedes saben que yo lucho constantemente con mi peso porque sufro de trastornos alimenticios, y es una lucha constante contra mi cabeza, y creo que esa es la lucha más difícil que una persona puede hacer", dijo Ignacia Michelson sobre el TAC en su publicación.

Sus palabras hicieron reaccionar a Cata Palacios, quien manifestó su punto de vista sobre la batalla de la influencer.

@lamichelson11oficial

#parati

♬ sonido original - Ignacia Michelson Di

"Yo cambiaría el concepto (luchar contigo misma o lucha interna) por dominio y voluntad, dominarse a sí mismo y dirigirse, ¡tener voluntad! ¡Eso es un éxito! ¡Y un logro que muy pocos intentan siquiera!", expuso inicialmente.

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"¡Eres ganadora por ese solo hecho! Las recaídas son cansancio, pero retomas, tranquila. Llegará el día en que será parte de tu forma y deje incluso de ser tu foco y propósito por qué será parte de tu estructura", finalizó la actriz.

Por su parte, Blu Dumay también empatizó con la DJ y elogió su determinación para sincerarse sobre este delicado tema. "Te entiendo tanto, te abrazo, pero eres tan valiente por el solo hecho de hablarlo y enfrentarlo con tanta sabiduría", escribió la ganadora de El Internado.

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