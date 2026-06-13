El mensaje de Blu Dumay y Cata Palacios a Ignacia Michelson tras sincerarse sobre su TCA: "Eres tan valiente"

13 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Ignacia Michelson recibió el apoyo de sus seguidores luego de publicar un video para sincerarse sobre su trastorno de conducta alimentaria (TAC), con la intención de motivar a otros a buscar ayuda si pasan por lo mismo.

Entre los comentarios que recibió destacan los de Catalina Palacios y Blu Dumay, quienes le expresaron su admiración a la vez que le dejaron un mensaje de esperanza.

Mensaje de Blu Dumay a Ignacia Michelson

"Ustedes saben que yo lucho constantemente con mi peso porque sufro de trastornos alimenticios, y es una lucha constante contra mi cabeza, y creo que esa es la lucha más difícil que una persona puede hacer", dijo Ignacia Michelson sobre el TAC en su publicación.

Sus palabras hicieron reaccionar a Cata Palacios, quien manifestó su punto de vista sobre la batalla de la influencer.

"Yo cambiaría el concepto (luchar contigo misma o lucha interna) por dominio y voluntad, dominarse a sí mismo y dirigirse, ¡tener voluntad! ¡Eso es un éxito! ¡Y un logro que muy pocos intentan siquiera!", expuso inicialmente.

"¡Eres ganadora por ese solo hecho! Las recaídas son cansancio, pero retomas, tranquila. Llegará el día en que será parte de tu forma y deje incluso de ser tu foco y propósito por qué será parte de tu estructura", finalizó la actriz.

Por su parte, Blu Dumay también empatizó con la DJ y elogió su determinación para sincerarse sobre este delicado tema. "Te entiendo tanto, te abrazo, pero eres tan valiente por el solo hecho de hablarlo y enfrentarlo con tanta sabiduría", escribió la ganadora de El Internado.

Instagram @lamichelson11

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