"Ni a mis 19 estuve tan buena": Cote López sorprende con osada fotografía tras su quiebre con Lucas Lama

31 jul. 2026 - 18:30 hrs.

María José López sigue dando que hablar tras terminar su relación con Lucas Lama. Y es que la empresaria se volvió tendencia luego de publicar en redes sociales una osada fotografía.

La expareja de Luis Jiménez provocó una ola de reacciones por parte de su comunidad al utilizar su cuenta de Instagram para compartir una llamativa imagen.

Coté López enciende las redes

"¡Buenos días, mi gente hermosa! ¡Felicidades por leer tan mal!", escribió en la publicación, haciendo alusión a una de las tantas conversaciones que mantiene con sus seguidores.

En la fotografía aparece vistiendo un pequeño short blanco y una polera crop top, mientras sonríe con los ojos cerrados.

La imagen sacó suspiros entre su comunidad, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación.

"Yo ni a mis 19 estuve tan buena", "¡Amiga, pero que guapa y radiante te ves!", "Ya quisiera creerme de 19 con 4 hijos y estar así", "Por qué las mujeres cuando estamos solteras brillamos más!", fueron algunos de los comentarios que recibió Coté López.

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