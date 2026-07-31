"Nos vemos pronto": El cariñoso saludo de Pedro Astorga a Michelle Carvalho que reavivó rumores

31 jul. 2026 - 17:15 hrs.

Para nadie es secreto la cercanía de Michelle Carvalho y Pedro Astorga. Y es que, pese a tener una especial cercanía desde el reality Pareja Perfecta, sus muestras de afecto se han mantenido durante los años.

Es así que de vez en cuando surgen rumores de un eventual romance, como ocurrió con el especial saludo que le dedicó el primo de Pangal Andrade a la modelo brasileña por su cumpleaños.

La exchica reality ocupó su cuenta de Instagram para una emotiva reflexión por su cumpleaños número 33, donde agradeció las experiencias que ha vivido durante el último año.

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El mensaje de Pedro Astorga a Michelle Carvalho

Entre los numerosos mensajes que recibió por parte de sus cercanos y seguidores, destacó el comentario de Pedro Astorga.

"Feliz vuelta al sol querida Michu! Nos vemos pronto para darte un abrazo", le escribió el deportista a su amiga.

Como es la tónica con cada muestra de afecto entre ambos, los fanáticos rápidamente se ilusionaron por una posibilidad de verlos juntos.

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