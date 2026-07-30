"Me convirtió en una mejor versión": La sentida reflexión de Michelle Carvalho en su cumpleaños 33

30 jul. 2026 - 17:30 hrs.

Este jueves, Michelle Carvalho compartió una sentida reflexión en sus redes sociales en el marco de su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram, la modelo brasileña publicó un carrusel de imágenes en las que aparece con un sobrio y elegante vestido. Junto a las fotos, la influencer añadió un potente mensaje.

Michelle Carvalho celebra sus 33 años con emotiva reflexión

"Desde chica que me emociona mucho recibir este día. Me gusta celebrar y hacer que cada minuto sea especial”, expresó Carvalho.

Luego, Michelle Carvalho mencionó que "recibo estos 33 años con mucho aprendizaje, reflexión y madurez. En el proceso han existido altos y bajos, pero de cada etapa tomé una lección que me convirtió en una mejor versión".

En su mensaje, no ocultó su optimismo por lo que depara su futuro y agradeció cada momento en nuestro país.

"Veo el futuro con optimismo, trabajando, ayudando a mi familia, compartiendo momentos lindos con mis amigos y agradeciendo cada oportunidad que este maravilloso país me entrega", señaló.

Finalmente, cerró el mensaje asegurando que "soplando las velas no solo pediré bendiciones para mí, sino que también para ustedes que día a día me apoyan".

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