Colo-Colo defiende el liderato y la U busca seguir en la pelea: Así se vive la fecha 20 por Mega

30 jul. 2026 - 15:45 hrs.

La Liga Femenina 2026 comienza a entrar en su recta final y cada partido cobra mayor relevancia. Este fin de semana, MegaDeportes transmitirá dos atractivos encuentros de la fecha 20, con Colo-Colo defendiendo el liderato del torneo y Universidad de Chile buscando seguir firme en la lucha por la parte alta de la tabla.

La acción comenzará este sábado 01 de agosto, desde las 15:40 horas, por la señal Mega, Colo-Colo recibirá a U. de Concepción en el Estadio Monumental.

Las Albas lideran la tabla con 49 puntos y buscarán dar un nuevo paso hacia el titulo frente al conjunto campanil, el cual se ubica en el undécimo lugar con 15 unidades. La transmisión contará con el relato de Gustavo Huerta, los comentarios de Daniel Ahumada y la cobertura en cancha de Camila Romero.

La U busca seguir en la pelea

La jornada continuará el domingo 02 de agosto, desde las 11:30 horas por Mega 2, con el duelo entre Palestino y Universidad de Chile desde el Estadio Municipal de La Cisterna.

Las azules llegan en el tercer puesto con 41 unidades y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que Palestino, séptimo con 19 puntos, buscará hacerse fuerte como local. El partido será relatado por Marcelo González, con los comentarios de Daniel Ahumada.

El fútbol femenino se vive este fin de semana por Mega y Mega 2.

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