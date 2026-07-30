"Un amor crece en mi vientre": Cony Capelli revela que está embarazada con emotivo video

30 jul. 2026 - 18:06 hrs.

Cony Capelli sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una feliz noticia: está embarazada. "Un amor que crece y crece en mi vientre", señaló el rostro de televisión en la publicación.

A través de un emotivo video junto a su pareja, Sebastián Daroch, la bailarina y exchica reality hizo un compilado con momentos de su día.

En el registro aparece Capelli con una bata de hospital, dibujos de la familia con el nuevo integrante que esperan y Daroch dando un beso al vientre de su pareja, que insinúa poco a poco la vida que crece en su interior.

Instagram de @conycapelli

Además, la bailarina grabó el momento en que le contó a su madre y abuela, quienes la felicitaron por videollamada. Luego, la cámara enfoca unos pequeños zapatos de bebé y junto a ellos, un texto que dice "te estamos esperando".

Las felicitaciones a Cony Capelli

"Un amor que crece y crece en mi vientre", escribió Capelli y en los comentarios, su pareja la complementó con un "simplemente los amo".

"Es que no lo puedo creer. Qué alegría más linda. Disfruta, mi querida", le dijo la comediante Natalia Valdebenito, "Felicidades, hermosaaa!!!", señaló Pin Montané y Emilia Dides le envió "Felicidades!" entre los mpas mil mensajes de felicitación por su maternidad y 26 mil "me gusta" en Instagram.

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