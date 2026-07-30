Betsy Camino sufre nuevo revés en su lucha por convertirse en madre y toma una decisión: "No más agujas"
El pasado mes de marzo, Betsy Camino reveló que hasta ahora no ha podido quedar embarazada debido a un problema hormonal y que lleva meses en tratamiento para cumplir su sueño de convertirse en madre.
Hace un mes la bailarina cubana expuso en un video varios ejemplos de los crueles comentarios que recibe durante este difícil proceso.
En la grabación se la veía aplicar las inyecciones en su abdomen con el apoyo de su pareja, Cristián Sandoval. Ahora la reina de Viña 2018 vuelve a referirse al tema, mediante un mensaje cargado de mucha emotividad.
El revés de Betsy Camino en su sueño de ser madre
Betsy Camino compartió en sus historias de Instagram un escrito en el que agradece a sus seguidores los comentarios de apoyo que recibe mientras busca su anhelado primer embarazo, para luego dar una mala noticia.
"No tuvimos éxito en nuestro último ciclo", escribió inicialmente junto a un emoji de llanto. "Pero al menos mi interior (pancita) está bien. Por acá ando bajoneada", expresó luego.Ir a la siguiente nota
Seguidamente, la artista anunció que tomó la decisión de hacer una pausa en su tratamiento de fertilidad. "Ya veremos qué haremos próximamente; por ahora, no más agujas. Descansaremos un poco", dijo.
"¡Hemos sentido todo su amor, apoyo y buenas vibras! Mi fiu fiu y yo les mandamos de vuelta el mismo amor que nos brindan. ¡Los quiero mucho!", finalizó.
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