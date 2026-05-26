¿De qué operaron a Betsy Camino? Esta es la razón detrás de su preocupante foto en el hospital

26 may. 2026 - 12:40 hrs.

El pasado viernes Betsy Camino alarmó a sus seguidores al compartir en Instagram una imagen donde se la veía en una camilla de hospital, junto a un preocupante mensaje.

"Y cuando pensé que ya había pasado lo peor, una operación me acabó de hacer. Pero todo salió bien", escribió entonces la bailarina cubana.

De qué operaron a Betsy Camino

Bettsy Camino declaró a Página 7 que ya se encuentra en su hogar, fuera de peligro. La modelo está recuperándose de una cirugía cuya causa fue un quiste ovárico, según detalló al mencionado portal sin ofrecer mayores detalles.

Instagram @betsycamino

El sitio especializado MediLine indica que estos quistes son sacos de líquido que crecen dentro de los ovarios o sobre estos. Pueden causar inflamación, dolor y sangrado.

Generalmente los quistes desaparecen solos, pero en ocasiones es necesario operarlos si los síntomas persisten o si aumentan de tamaño.

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