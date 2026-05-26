Coté López afirma que nunca terminó con Lucas Lama y explica por qué dijo que todo fue un "experimento social"

26 may. 2026 - 08:30 hrs.

"Para los que me preguntan si volvimos, la verdad es que nunca terminamos", dijo Coté López en sus historias de Instagram sobre su relación con Lucas Lama, luego de los rumores de quiebre que circularon en los últimos días.

Sin embargo, la influencer luego escribió un extenso mensaje para explicar por qué en su video menciónó haber hecho un "experimento social" con sus seguidores acerca de su supuesta ruptura.

La explicación de Coté López sobre su "experimento social"

Recordemos que a inicios de abril Coté López afirmó en una entrevista que se había reconciliado con Lucas Lama tras una breve crisis. Y en su reciente historia hizo un comentario sobre los mensajes que recibió durante el quiebre.

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"O sea, duró unas horas nomás (la separación), solamente que estaba haciendo mi experimento social, porque la gente me escribía, como 'ahora te ves muy feliz', 'ahora sí estás pescando a tus hijos'. O, al contrario, me decían 'ahora te ves muy triste'. Y era muy chistoso", dijo entre risas.

Al parecer las palabras de López no fueron bien recibidas por algunos internautas, pues luego dedicó un post a los seguidores que siempre la apoyan para hacer una aclaración. "Últimamente a la prensa le dio conmigo, están empecinados en sacarme de contexto y dejarme mal", afirmó la empresaria.

"Ayer dije que estaba haciendo un experimento social en no subir fotos con mi pareja, para los haters que me escriben puras tonteras, no para mi gente, los que me siguen, tienen cariño y solo me quieren ver bien", apuntó.

"De verdad es impresionante la cantidad de cosas que se inventa la gente basado en lo que ven en dos minutos de mi vida", insistió. "No le hago daño a nadie. Amo ser infantil, reírme de todo y no me preocupa mostrarme así. Hoy creo que por fin aprendí que no le debo explicaciones de mi vida a nadie", puntualizó.

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