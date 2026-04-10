"Ahí dije, esto no va": Coté López revela las razones que ocasionaron su quiebre amoroso con Lucas Lama

10 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Coté López subió un extenso video en sus redes sociales en el que reveló las razones tras su quiebre con Lucas Lama von der Forst, su última pareja.

La modelo y empresaria se realizó una especie de "autoentrevista" en que transparentó todo lo que pasaba en su vida cuando decidieron cortar el lazo que mantuvieron por algunos meses.

Y es que el quiebre sorprendió a todos, ya que la pareja se veía muy enamorada e incluso acudieron a la Gala de Viña 2026 juntos, haciendo más que público su amor.

Por esto terminaron Coté López y Lucas Lama

En un comienzo, López partió relatando que tras el fin de su matrimonio con Luis Jiménez tuvo un "casi algo", pero no funcionó, ya que buscaban cosas distintas.

Asimismo, recalcó que estar soltera en un círculo donde todos estaban en pareja le pasó la cuenta, ya que sentía la presión de estar con alguien, lo que la llevó a cambiar por completo su forma de ser y quedarse en su casa.

Fue así como llegó hasta Lucas, relación en la que en un comienzo era todo bueno, pero con el tiempo notó algo: "Yo lo escuchaba hablar con sus amigos y decía: 'Chuta, ellos están pensando en eso mientras yo estoy pensando en una empresa'. Yo viví mucho más, estudié mucho, viví en muchos países, tengo hijos, tengo una familia, tengo muchas empresas... Entonces por ahí dije: 'No, esto no va'".

Aunque Lama le permitió volver a confiar en un hombre, las incompatibilidades entre ella, que tenía muchas responsabilidades, y él, que tenía mucha más libertad, pasaron la cuenta.

En esa línea, la empresaria recalcó que está feliz por cómo se dio el romance y no se retracta de haberlo introducido tan rápido a su familia e hijos, ya que Lucas siempre fue un hombre correcto con todos.

Respecto a los rumores de reconciliación tras su operación de urgencia, Coté explicó que lo conversaron y lo intentaron, pero "para mí, las segundas oportunidades nunca funcionan y duró un día".

Finalmente, cerró diciendo que entre ella y Lucas no hay ningún tipo de odio, solo que ella en este momento está buscando su bienestar integral y el de su familia, siendo incompatible una pareja por ahora.

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