"En honor a ella": Tita Ureta detalla el emotivo significado del nombre de su hija recién nacida

25 may. 2026 - 18:00 hrs.

Este lunes, en exclusiva con La Hora de Jugar, Tita Ureta habló sobre sus primeros días como madre de la pequeña Cala, su hija recién nacida fruto de su relación con el skater Spiro Razis.

Además de detallar cómo se ha sentido tras el parto de la bebé, la animadora de Mega se refirió a un tema muy personal y significativo como es el nombre de su hija.

El significado del nombre de la hija de Tita Ureta

Consultada por Francisco "Chapu" Puelles sobre el origen del nombre Cala, Tita se explayó sobre algo que ya había mencionado al anunciar en sus redes sociales el nacimiento de su guagua.

“Las calas son estas flores blancas que son pura paz, pura luz, y en mi casa en El Arrayán, donde yo vivía de chiquitita, mi mamá tenía unas calas y fue la única que hizo que crecieran, que estuviesen bonitas, que el jardín estuviera vivo”, partió relatando la influencer.

“Y el día que mi mamá se fue de este mundo, nunca más hubo ninguna cala ni nada, y era la flor favorita de mi mamá”, añadió.

“Entonces después, buscando nombres... Cala para mí es muy bonito y se lo quisimos poner también en honor a ella (a su mamá) que, al final, me ha estado acompañando en este proceso desde arriba, cuidándome. La siento también súper presente”, concluyó Tita sobre el profundo significado del nombre de su primera hija.

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