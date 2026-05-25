"Es un amor que uno no dimensiona": Tita Ureta habla en La Hora de Jugar sobre sus primeros días como madre

25 may. 2026 - 16:35 hrs.

Este fin de semana, con una profunda alegría, Tita Ureta anunció que dio a luz a su primera hija, Cala, fruto de su relación con su pareja Spiro Razis.

Ahora, este lunes, la animadora de Mega tuvo un contacto exclusivo con La Hora de Jugar, donde habló con Francisco "Chapu" Puelles y Latife Soto sobre su experiencia durante sus primeros días como madre.

Así han sido los primeros días de Tita Ureta junto a su hija Cala

“Estoy tan feliz, es un amor que uno no dimensiona, uno no se cansa de mirarla. Agradecida también de que haya salido sanita, y la verdad es que todo pasa a segundo plano, todo tiene menos importancia; lo más importante es estar llena de amor, de ese cariñito, de ese cachorreo que le digo yo, como de estar pegadita a ella”, explicó Tita en primera instancia.

“Es maravilloso, la verdad es que nunca pensé que fuera tanto amor”, añadió la influencer.

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Consultada por Chapu acerca de cómo se ha sentido durante estos primeros días junto a Cala, Tita dijo que, de forma inesperada, su parto fue por cesárea, por lo que ha estado algo convaleciente.

“Al principio dormía a saltos, cada una hora. Ya anoche dormimos por lo menos tres horas y media de corrido. (...) Es como entrar a otro mundo desconocido y ahora admiro más que nunca a las mamás. Es algo indescriptible”, aseguró la animadora.

“Cuando uno tiene que mostrarle el mundo a una guagüita, creo que eso es lo más lindo y como que uno vuelve a ser más humilde, mejor personal al final. Se va el ego, se va todo lo de uno, y empieza a servirle y a ser para otra persona, que es lo más lindo”, agregó en La Hora de Jugar.

Finalmente, Tita se refirió al papel que ha desempeñado su esposo en el cuidado de la pequeña Cala: “Lo bueno es que tenemos los roles súper claros. Él es el que cambia los pañales, el que la baña, el que le saca los chanchitos y que la viste, e incluso le hace los looks”, concluyó.

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