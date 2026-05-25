"Las amo con todo mi corazón": El tierno saludo de cumpleaños de Anita Alvarado a sus hijas Angie y Xephora

25 may. 2026 - 16:00 hrs.

Este lunes 25 de mayo es una fecha muy especial para Anita Alvarado, pues dos de sus hijas están de cumpleaños: Angie y Xephora. La primera cumple 36 años, mientras que la segunda, 24.

Como ambas viven en Australia, desde Chile su madre les comenzó deseando lo mejor el domingo debido a la diferencia horaria.

Los deseos de Anita Alvarado por el cumpleaños de sus hijas

“Quiero desearles muchas bendiciones, que Dios las proteja, las cuide. Quiero decirles que las amo con todo mi corazón”, partió diciendo la ex ‘Geisha chilena’.

“Sé que están bien, me alegra que sean buenas madres, excelentes hijas, respetuosas y, por sobre todas las cosas, me enorgullece que amen a Dios, porque teniendo a Dios de su lado, nada falta y nada falla”, añadió Anita.

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“Feliz cumpleaños; impresionante lo feliz que me hacen”, cerró la creadora de contenidos.

En los mismos comentarios de la publicación de su madre, tanto Angie como Xephora le dejaron mensajes de agradecimiento y de amor a la distancia.

“¡Gracias, mami linda! La amo”, respondió Angie, mientras que Xephora dijo “la amo, mamita hermosa”.

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