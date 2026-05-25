¡Salvando a Ema mantiene su racha! Mira los resultados de la teleserie vertical a dos semanas de su estreno

25 may. 2026 - 17:00 hrs.

La primera MegaShorts, Salvando a Ema, cumple dos semanas en las plataformas digitales de Mega y ha consolidado una gran recepción del público que se refleja en más de 37 millones de reproducciones, más de un millón de “Me gusta”, cerca de 8 mil comentarios y 13 mil "compartidos" en distintas plataformas.

La producción protagonizada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton inauguró MegaShorts, la nueva línea de teleseries verticales desarrollada por el Área Dramática de Mega para plataformas digitales y consumo móvil, apostando por historias breves, intensas y centradas en la emoción.

Salvando a Ema consolida su éxito

Sobre el origen de esta apuesta, Quena Rencoret, directora del Área Dramática, explica: “No queríamos simplemente replicar una tendencia. Lo que nos interesaba era preguntarnos cómo se ve una teleserie hecha por Mega en formato vertical; mantener la calidad actoral, la realización, el trabajo de guion y la emoción de nuestras historias en un lenguaje distinto”.

Salvando a Ema

La ejecutiva también adelantó que MegaShorts continuará ampliando su universo de historias y géneros en futuras producciones. “Ya tenemos cinco producciones grabadas en MegaShorts y vienen más. Hay comedia romántica, suspenso, policial, paranormal, de época, todas con conflictos emocionales intensos y personajes enfrentados a situaciones límite”, agregó.

Salvando a Ema cuenta la historia de Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera atrapada en una trama de ambición y violencia mientras intenta proteger a una guagua llamada Ema de la poderosa Andrea (Antonia Santa María) y de Esteban (Mario Horton), un hombre contratado para vigilar y perseguir a la niña y su cuidadora.

MegaShorts es un formato desarrollado especialmente para plataformas digitales por el Área Dramática de Mega que encabeza Quena Rencoret. Salvando a Ema cuenta con la producción ejecutiva de Patricio López y el guion de Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

Salvando a Ema está disponible en todas las plataformas digitales de Mega: el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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