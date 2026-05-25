"Podemos dar con su paradero": Video dio importante pista a Gabriel sobre el secuestro de Olivia en EJDO

25 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) obtuvo las imágenes de una cámara de seguridad que podrían acercarlos al rescate de Olivia (Violeta Silva).

En todo el entramado de Luis Emilio (Alejandro Trejo), la única persona a la que podían seguir sus pasos era el abogado Lalo Acosta (Jorge Dengri), a quien ubicaron en un stripcenter en la comuna de Colina. Acto seguido, efectivos de la policía obtuvieron imágenes del estacionamiento.

Ahí el profesional se encontró con otro conocido: el hombre de la moto que se llevó a la niña.

El Jardín de Olivia / Mega

Acosta será clave

Ante Clemente (Pipo Gormaz) y Diana (Nicole Espinoza), Santana presumió que hubo un intercambio de dinero entre ambos.

"Evidentemente, Acosta es el mensajero de Luis Emilio y, probablemente, Olivia debe estar en una parcela por ahí cerca; por eso se juntan en un stripcenter de allá. Con un poco de suerte, podemos dar con su paradero. Yo voy a seguir monitoreando los pasos de Acosta y cuando tenga todo más claro, te llamo", indicó a Walker.