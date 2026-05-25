"No he podido olvidarme de Clemente": Diana le confesó a Gabriel sus verdaderos sentimientos en EJDO

25 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) vio con sus propios ojos cómo Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) se sostenían las manos, mientras él aseguraba que daría la vida por ella.

El comisario necesitaba saber la verdad sobre los sentimientos de su pareja y, tras mucho insistir, ella confesó algo que escondía desde hace mucho tiempo.

"Yo no he podido olvidarme de Clemente... no me lo puedo sacar del corazón. Pero mira, de lo que yo estoy segura es que cuando esto termine, nos vamos a ir a Valdivia. Estoy segura de que cuando pase el tiempo, vamos a estar bien", aseguró Guerrero.

El Jardín de Olivia / Mega

Una difícil decisión

Lamentablemente, eso no es suficiente para Gabriel. Nada le asegura que las cosas cambiarán o que ella corresponderá a su amor en la misma medida: "Yo no quiero que estés conmigo por agradecimiento o culpa. Entiéndeme, Diana. Yo quiero todo contigo, yo te amo, ¡te amo! Y me gustaría que si tú decides estar conmigo es porque los dos sentimos lo mismo".

Esto remeció a Diana, dándose cuenta que Gabriel merece mucho más que un cariño a medias.

Llorando, decidió alejarse del policía. "Necesito un tiempo para aclararme, un tiempo sola. No sé cuánto vaya a tomar, no sé qué es lo que voy a hacer y tú no mereces estar ahí en vilo, esperándome. No tienes idea cuánto me duele hacer esto", le dijo.