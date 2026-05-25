"Me encantaría conocerte mejor": Elisa se la jugará por conquistar a Bastián en el capítulo 303 de EJDO

25 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) se convirtió en amiga de Bastián (Alonso Quintero) en apenas una tarde y con la misma rapidez en que se convirtió en una pieza fundamental de la fundación que patrocina el Grupo Vial.

Ahora, la joven querrá dar un paso más allá para acercarse al joven Walker.

El primer beso

Los dos empezarán un juego para contarse secretos y así conocer más el uno del otro, llegando finalmente a temas del corazón.

El Jardín de Olivia / Mega

La trabajadora social apuntará a la soltería de Basti. "Hay una yayita ahí porque que un partidazo como tú esté solo es muy raro", dirá Elisa, mientras él argumenta que no es extraño abrazar esa soltería.

Sin perder oportunidad, ella probará suerte. "¿Sabes qué? Me encantaría conocerte mejor", sostendrá mientras se lanza a sus brazos para besarlo apasionadamente.