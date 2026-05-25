"Necesitaba pedirte perdón": Christian y Karina se reconcilian en emocionante momento de El Jardín de Olivia

25 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) insistió en volver a encontrarse con Karina (Jacinta Rodríguez) y ella finalmente le dio una oportunidad para hablar.

Ahora que sabe la versión de Gloria (Francisca Gavilán), algo siguió dando vueltas en la cabeza de la artista: su madre impidió que creciera junto a su padre, pero ¿qué lo detuvo a él para buscarla con el paso de los años?

La joven insistió en que respondiera y finalmente él admitió que "tenía mucho miedo de volver a tu vida, sabiendo que había sido un desastre como papá, y cuando pasó todo este tiempo, pensé que no me querías volver a ver nunca más. Por eso no insistí".

El Jardín de Olivia / Mega

Karina recibe a su padre con los brazos abiertos

Christian le pidió perdón, aceptando que nada de lo que diga será capaz de borrar el error que cometió con años de ausencia en la vida de su hija. "Yo necesitaba este momento, yo necesitaba pedirte perdón, hija", le expresó.

Ella lo abrazó muy emocionada porque esas palabras son las que siempre quiso escuchar de su parte. "¿Cómo no te iba a querer en mi vida si eres mi papá?", dijo Karina, dando pie a una reconciliación que se demoró 20 años en ocurrir.