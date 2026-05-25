Revelan problemas de la madre de Javiera Suárez para ver a su nieto: "Enterró a mi hija y nos enterró a todos"

25 may. 2026 - 14:00 hrs.

Luego de varios días de rumores se confirmó el romance entre Kika Silva y Cristian Arriagada, el viudo de Javiera Suárez. Ahora el nombre del cirujano plástico sale de nuevo a relucir tras una publicación de Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista.

Suárez falleció a los 36 años por un cáncer que le diagnosticaron mientras estaba embarazada de su hijo con Arriagada, Pedro Milagros, quien ya tiene nueve años.

Los problemas de la mamá de Javiera Suárez para ver a su nieto

La mamá de Javiera Suárez publicó en Instagram una imagen de un reloj de arena y la frase: "Dios tarda, pero llega". Aunque no mencionó al doctor Cristian Arriagada, una amiga de Balbontín expuso en los comentarios las dificultades que habría tenido la abuela para ver a su nieto.

"Marilú sufrió en silencio. Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto", escribió la usuaria que se identificó como amiga de Marilú.

Instagran @marilubalbontin

"Fueron años de lágrimas silenciosas, angustia y una tristeza que muchas veces guardó para no seguir dañándose más", agregó. "Nunca debemos juzgar tan rápido a quien decidió guardar silencio. Porque el tiempo, la vida y el universo siempre terminan acomodando las piezas. La justicia a veces tarda, pero...", concluyó.

El post generó una ola de mensajes en apoyo a la madre de Suárez, quien agradeció la solidaridad de sus seguidores. Sin embargo, contestó al comentario de una persona que defendió a Arriagada.

"Él tiene derecho a decidir lo mejor para su hijo", escribió la internauta. "(El problema) Es con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos", replicó Balbontín.

Instagran @marilubalbontin

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