"Mi mejor regalo de cumpleaños": La emoción de Emeterio Ureta tras el nacimiento de la hija de Tita Ureta

23 may. 2026 - 18:22 hrs.

Los últimos días han sido de pura emoción para Tita Ureta, pues recientemente anunció el nacimiento de su primera hija y Emeterio Ureta celebró el acontecimiento.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la animadora de Mega reveló que su pequeña, fruto de su relación con Spiro Razis, había llegado a este mundo.

"Hola Cala Razis Ureta. Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía. Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar. Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende", escribió, junto a dos tiernas fotos.

La especial celebración de Emeterio Ureta

Tras lo anterior, Emeterio Ureta también quiso contarles a sus seguidores sobre el nacimiento de su nieta y posteó una fotografía donde aparece tomándola en brazos: "Mi mejor regalo de cumpleaños, gracias mi Titita".

Instagram

En sus historias de Instagram, el "marqués del Arrayán" entregó más detalles sobre este especial momento que están viviendo como familia.

"Me tuve que venir a Santiasco porque nació la guagua de la Tita. Vamos a hacer un salud con una piscolita y en el día de mi cumpleaños ¿Qué les parece? Celebrándolo solito aquí en un restaurante", comentó.

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