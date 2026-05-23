La romántica foto que confirma el romance entre Kika Silva y el doctor Cristián Arriagada

23 may. 2026 - 11:15 hrs.

Luego de varios rumores en programas de farándula, se confirmó la relación amorosa de Kika Silva y el doctor Cristián Arriagada.

Hace un par de días, la comunicadora y el médico fueron captados en el aeropuerto de Santiago, pero se mostraron cada uno por su lado. Ambos habrían tomado el mismo avión hacia Miami, para disfrutar de una romántica escapada.

Sin embargo, ninguno de los involucrados se había referido a los rumores sobre el inesperado romance, por lo que solo eran especulaciones.

La tierna foto de Cristián Arriagada y Kika Silva

Pero tan solo unas horas después de que la noticia se hiciera viral, Cristián Arriagada publicó una foto donde aparecía su mano tomada con la de Kika Silva, en su cuenta de Instagram.

Instagram

No solo lo anterior, pues el cirujano plástico también la etiquetó, confirmando que están juntos y rápidamente la modelo la reposteó en esa misma red social.

Recordemos que ambos vienen de relaciones bastante bulladas. Ella estuvo casada con Gonzalo Valenzuela, pero anunciaron su separación en enero de este año, mientras que el médico era el marido de Javiera Suárez, periodista que falleció en 2019 a causa de cáncer de piel.

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