"Un gran abrazo": Figuras de la música y TV envían sus condolencias a Leo Caprile tras la muerte de su padre

22 may. 2026 - 10:30 hrs.

Leo Caprile dio a conocer el sensible fallecimiento de su padre, Luis Caprile Vidal, el pasado jueves 21 de mayo. Tenía 92 años de edad.

Con una importante trayectoria como locutor en Radio Minería y fundador de Radio Festival, también marcó huella en las primeras ediciones del Festival de Viña del Mar en la década del 60'.

Su hijo, a través de redes sociales, señaló que "la familia Caprile Febres informa la sensible partida de nuestro padre, abuelo y bisabuelo Luis Alberto Caprile Vidal".

Sumado a esto, el comunicado indicó que "sus restos serán velados en el Cementerio Parque del Mar, este viernes 22 de mayo desde las 10:00 hrs. Su funeral se realizará en dicho camposante, el sábado 23 de mayo a las 10:30 hrs".

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Las condolencias del mundo del espectáculo

Ante la noticia, fueron varias figuras del espectáculo las que entregaron sus condolencias a Leo Caprile y los suyos.

Uno de ellos fue Martín Cárcamo, que envió "un gran abrazo, querido Leo. Mucho amor para ti y toda tu familia". Los cantantes Leandro Martínez y Joe Vasconcellos que sumaron con un "abrazo querido Leo! Fuerza!" y "Te abrazamos fuerte!!!", respectivamente.

Por su parte, el actor Adriano Castillo, reconocido como el mítico "compadre Moncho", dejó por escrito en los comentarios "un abrazo querido Leo. Tu padre fue un grande de la radio. Mis condolencias a toda tu familia".

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