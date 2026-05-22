Fran Maira reveló que depresión tras accidente con motorista le causó cambios físicos: "Subí como 9 kilos"

22 may. 2026 - 11:40 hrs.

Fran Maira se había mantenido un tanto alejada de las redes sociales, luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó grave a un motorista de delivery.

En abril pasado publicó un reporte del estado de salud del principal afectado en este siniestro y poco a poco comenzó a subir más contenido a su cuenta, lo que desató algunos comentarios de sus seguidores por un cambio en su apariencia física.

"Pasé un momento fome"

En un video se refirió a estas observaciones con buen humor: "¡Que son pesados hue... ya! Sí sé que estoy panzona. Lo que pasa es que cuando como me hincho, ¿cachai?".

Instagram de @franmaira___

"Tú sabes la depresión de hace unos meses hizo que subiera como 9 kilos de más, así que sí, nunca había pesado tanto como ahora, pero tengo que cerrar el hocico po'", agregó.

En este sentido, dio algunas luces sobre una situación que gatilló un desbalance emocional: "Más adelante les contaré, pero pasé un momento fome y me comí como cuatro Nutella... me comí todo".

Y pese a los juicios sobre su peso, Fran Maira le bajó el perfil a este asunto con un "aquí estamos, volviendo con panza pero no importa, la voy a bajar, la voy a bajar igual... más adelante".

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