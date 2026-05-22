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Fran Maira reveló que depresión tras accidente con motorista le causó cambios físicos: 'Subí como 9 kilos' Instagram de @franmaira___

Fran Maira reveló que depresión tras accidente con motorista le causó cambios físicos: "Subí como 9 kilos"

  • Por Marcela Paillape

Fran Maira se había mantenido un tanto alejada de las redes sociales, luego de protagonizar un accidente de tránsito que dejó grave a un motorista de delivery.

En abril pasado publicó un reporte del estado de salud del principal afectado en este siniestro y poco a poco comenzó a subir más contenido a su cuenta, lo que desató algunos comentarios de sus seguidores por un cambio en su apariencia física. 

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"Pasé un momento fome"

En un video se refirió a estas observaciones con buen humor: "¡Que son pesados hue... ya! Sí sé que estoy panzona. Lo que pasa es que cuando como me hincho, ¿cachai?".

Instagram de @franmaira___

"Tú sabes la depresión de hace unos meses hizo que subiera como 9 kilos de más, así que sí, nunca había pesado tanto como ahora, pero tengo que cerrar el hocico po'", agregó. 

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En este sentido, dio algunas luces sobre una situación que gatilló un desbalance emocional: "Más adelante les contaré, pero pasé un momento fome y me comí como cuatro Nutella... me comí todo".

Y pese a los juicios sobre su peso, Fran Maira le bajó el perfil a este asunto con un "aquí estamos, volviendo con panza pero no importa, la voy a bajar, la voy a bajar igual... más adelante".

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