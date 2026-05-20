Al rojo el liderato en la Liga Femenina: Colo Colo y la U juegan partidos decisivos por Mega 2

20 may. 2026 - 15:45 hrs.

MegaDeportes se toma este fin de semana las pantallas de Mega 2 con una nueva doble jornada de la Liga Femenina 2026, en el marco de la décima fecha del campeonato.

Con equipos peleando en la parte alta de la tabla y otros buscando sumar puntos claves para no perder terreno, la acción promete intensidad en ambos encuentros.

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La jornada comenzará el sábado 23 de mayo, a las 16:30 horas, con el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Recoleta, compromiso que se disputará en el Estadio Santiago Bueras.

Con el relato de Marcelo González y los comentarios de Camila Romero, las azules buscarán mantenerse firmes en la lucha por el liderato del torneo, ubicándose actualmente en la segunda posición con 25 puntos. Al frente estará Deportes Recoleta, elenco que intentará dar el golpe y salir de la parte baja de la tabla en una de las visitas más complejas de la fecha.

La acción seguirá el domingo 24 de mayo, desde las 14:30 horas, con el encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Municipal de La Pintana. Con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero, las albas intentarán seguir invictas y consolidándose en la parte alta del campeonato. En tanto, Coquimbo Unido —actualmente en la cuarta posición con 15 unidades— buscará sumar un triunfo importante para seguir acercándose a los primeros lugares.

El fútbol femenino se vive este fin de semana por Mega 2.

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