"Te amamos mucho": Raúl Peralta y Lisandra Silva celebran juntos cumpleaños de su hija al estilo princesa

20 may. 2026 - 15:00 hrs.

Raúl Peralta y Lisandra Silva se reunieron para celebrar el cumpleaños número 4 de su hija menor, Leiah, con una fiesta temática inspirada en la princesa Rapunzel.

Aunque la influencer cubana y el bailarín confirmaron su separación en abril de 2024, mantienen una relación cordial y de mutuo apoyo como padres de dos niños.

Raúl Peralta y Lisandra Silva en la fiesta de cumpleaños de su hija

Lisandra Silva publicó en Instagram una compilación de imágenes de la mágica celebración, donde vistió a juego con su hija con diseños estilo princesa en colores lila y rosa. Junto a ellas posaron Raúl Peralta y el hermano mayor de la agasajada, Noah.

Instagram @lisandrasilva

"¡Te amamos mucho, princesa Leiah! ¡Feliz vuelta al sol!", escribió la modelo en su post. "Felices 4 añitos, Leiah. Te amo por siempre, mi princesa. Gracias por cambiarme la vida y enseñarme cada segundo a ser mejor para ti", expresó Peralta por su parte.

Un servicio de eventos se encargó del diseño de la fiesta infantil, que contó con animadoras al estilo de cuentos de hadas y una decoración en la que predominaron los colores morados, lavanda y rosa pastel.

En las postales se aprecian los platillos que ofrecieron a los invitados: quesos, carnes frías, frutos rojos, panes, aperitivos individuales y un tazón con guacamole.

El pastel de cumpleaños de la pequeña Leiah siguió la misma línea decorativa, al simular una mesa con mantel floral, una torre con flores y Rapunzel asomada detrás.

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