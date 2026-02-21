¡Wow moment! Power Peralta sorprende con un show de baile en la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 01:03 hrs.

Los Power Peralta también marcaron un hito en la Gala de Viña 2026 con una intervención artística que sorprendió a los asistentes.

Raúl y Gabriel no solo desfilaron por la alfombra roja, sino que además ofrecieron un show de baile en plena ceremonia, desatando la ovación del público presente en el Sporting Club.

Ambos lucieron una vestimenta completamente blanca, acompañada de sombrero y lentes negros, logrando un contraste elegante y moderno que reforzó su puesta en escena.

Durante la presentación, los bailarines mezclaron ritmos urbanos con icónicos pasos inspirados en Michael Jackson, generando uno de los momentos más vibrantes de la noche.

