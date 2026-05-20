Wilma González muestra su pancita de 8 meses de embarazo y confiesa inseguridades: "Más amor y menos culpa"

20 may. 2026 - 16:10 hrs.

Wilma González está en el octavo mes de su segundo embarazo y vive con emoción la dulce espera de su primer hijo con su pareja, Nicolás Seguel.

Sin embargo, la entrenadora fitness también experimenta sentimientos de inseguridad y culpa, sobre los que reflexionó en un post de Instagram junto a una sesión de fotografías con su pancita al descubierto.

La reflexión de Wilma González sobre su embarazo

Wilma González compartió unas postales que, como lo comentó en su publicación, la hicieron "sentir bonita" otra vez. "Durante años trabajé con mi imagen. Y aun así, aprender a mirarme con cariño sigue siendo un desafío", admitió.

Instagram @wilmagonzalezfit

Aunque la influencer se siente "muy amada y acompañada" en esta etapa de gestación, también ha enfrentado "muchas inseguridades" físicas y emocionales. "Me ha costado el cansancio, bajar el ritmo, no sentirme igual físicamente y aprender a no exigirme tanto", expresó.

La española ya es mamá de Noah, de 15 años, pero afirma que en este embarazo le ha costado "bajar el ritmo sin sentir culpa".

"Porque detrás de una imagen linda también hay una mujer aprendiendo a abrazar esta nueva versión de sí misma con más amor y menos culpa. Estoy segura de que no soy la única a la que le cuesta", finalizó.

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