"Elegí muy bien": Wilma González le contesta a detractores por diferencia de edad con su marido

07 may. 2026 - 11:35 hrs.

Wilma González publicó un video con una sesión de fotos de su embarazo, en el que aprovechó de enviar un mensaje a quienes la critican por la diferencia de edad con su marido.

Cabe recordar que la española se casó en enero de 2024 con el ingeniero civil industrial Nicolás Seguel, quien es 12 años menor que ella. A más de dos años de su boda, ahora esperan el pronto nacimiento de su hija, a la que llamarán Martina.

Con su familia consolidada, González recordó los comentarios que auguraban un pronto quiebre para ellos. "12 años mayor que él y, para muchos, eso bastaba para decir que esta historia tenía un final. Que no queríamos lo mismo, que no estábamos en el mismo momento...", comenzó diciendo.

Sin embargo, la exchica reality refutó con hechos a sus detractores: "Hoy, casi ocho años después, casados y esperando a nuestra hija, solo puedo pensar una cosa: que elegí muy bien. Gracias por tanto, vida mía".

Las palabras del marido de Wilma González

La publicación se llenó de comentarios positivos y entre ellos destacó el del propio Nicolás Seguel, quien se declaró "fan" de Wilma González.

"Sí, soy tu fan, mi amor. Tu fan de marido, tu fan de compañero de vida, tu fan de saber que serás la madre de nuestra hija, porque eres una súper mamá con Nohita (hijo de Wilma de una relación anterior), mi campeoncito", señaló.

"Y añadió: "Dios y el destino no bastaba con juntarnos 1 vez, sino que 3 veces en distintos momentos y años, para lo cual no nos separamos más y aquí estamos, añadiendo momentos a nuestra historia que recién está comenzando y eso que son casi 8 años. Vamos por esos años infinitos en esta y en la otra. Te amo mi vida".

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