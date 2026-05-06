Belén Mora muestra el antes y después de su renovación de imagen: "Quedé fascinada con mi cambio de look"

06 may. 2026 - 14:00 hrs.

Belén Mora está más que satisfecha con el resultado de su paso por la peluquería, donde su estilista de confianza le hizo una renovación del look.

La comediante compartió el proceso con sus seguidores de Instagram, a quienes les contó su plan desde que salió de casa. "Me están analizando el pelo. Vamos a cortar harto y vamos a oscurecerlo", comentó una vez que se puso en manos del experto.

Nuevo look: El antes y después de Belén Mora

"Vamos a darlo todo, se viene una melena fucsia", bromeó Belén Mora junto a su peluquero, quien le siguió el juego al afirmar que haría un corte estilo pixie. Ya hablando en serio, la integrante de Detrás del Muro comentó que renovarían su cabello, pues estaba sin forma y "muerto".

Instagram @belenaza_

Más tarde publicó un video para presumir su nueva cabellera, que agitó para resaltar su soltura, brillo y nueva coloración. "Entregarte y que hagan exactamente lo que querías. Gracias, Teban Hair (su peluquero)", escribió sobre la imagen.

Belén dejó atrás el tono castaño claro para adoptar uno más oscuro y profundo, con un peinado pulido, con más volumen y movimiento.

"Quedé fascinada con mi cambio de look, el pelo está muy sano, muy brillante, más oscurito, un color muy natural. Me encantó", dijo finalmente en otra historia.

Instagram @belenaza_

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