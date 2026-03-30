Belén Mora lo deja todo cantando "Vuela, Vuela" de Magneto en Dale Play Verano

30 mar. 2026 - 19:24 hrs.

Este lunes, en Dale Play Verano, Belén Mora fue la elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más decisivas de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite sumar $5.000 por cada acierto al pozo del soñador.

Para esta presentación, Mora interpretó el clásico "Vuela, Vuela" de la banda mexicana Magneto.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con gran energía sobre el escenario, Belén Mora buscó asegurar la mayor cantidad de respuestas correctas para su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la participante logró un destacado desempeño con un total de 17 aciertos, sumando $85.000 al pozo del soñador.

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