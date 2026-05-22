¡Falló solo en dos! Jenny Cavallo tuvo espléndido rendimiento cantando "11 y 6" de Fito Páez en Dale Play

22 may. 2026 - 19:20 hrs.

Este viernes, en Dale Play, la comediante Jenny Cavallo fue elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la humorista interpretó el éxito "11 y 6" del cantante argentino Fito Páez.

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El gran resultado de Jenny Cavallo

Desde un principio, Jenny mostró su conocimiento sobre este clásico del rock argentino. De hecho, si no hubiese sido por un despiste de la comediante, hubiese terminado con la canasta limpia.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 18 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $90.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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