La inesperada imitación a Don Francisco que hizo bailar a todos los presentes en Dale Play
Este martes, en Dale Play, un reconocido personaje de la televisión chilena sorprendió a todos los presentes con una divertida aparición sobre el escenario.
Durante la sección Doble o Nada, Cote Quintanilla realizó una emotiva presentación para anunciar la llegada de Don Francisco.
"Por primera vez, en Dale Play, en su faceta de cantante tenemos a esta figura. Así que atención a esta historia, porque además es una de las figuras más influyentes de Latinoamérica. Revolucionó el entretenimiento y quiso estar en la fiesta de la tarde. ¡Está con nosotros Don Francisco!", expresó.
Beto Espinoza imitó a Don Francisco
Fue en ese momento cuando las puertas de Dale Play se abrieron para recibir a Beto Espinoza, el destacado actor de Detrás del Muro, quien sorprendió al público con una caracterización de Don Francisco.Ir a la siguiente nota
Durante su presentación, el comediante interpretó la canción "El Pachi Pachi", haciendo cantar y bailar a todos los presentes en el estudio con una de las actuaciones más entretenidas de la jornada.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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