La inesperada imitación a Don Francisco que hizo bailar a todos los presentes en Dale Play

04 ag. 2026 - 19:25 hrs.

Este martes, en Dale Play, un reconocido personaje de la televisión chilena sorprendió a todos los presentes con una divertida aparición sobre el escenario.

Durante la sección Doble o Nada, Cote Quintanilla realizó una emotiva presentación para anunciar la llegada de Don Francisco.

"Por primera vez, en Dale Play, en su faceta de cantante tenemos a esta figura. Así que atención a esta historia, porque además es una de las figuras más influyentes de Latinoamérica. Revolucionó el entretenimiento y quiso estar en la fiesta de la tarde. ¡Está con nosotros Don Francisco!", expresó.

Dale Play / Mega

Beto Espinoza imitó a Don Francisco

Fue en ese momento cuando las puertas de Dale Play se abrieron para recibir a Beto Espinoza, el destacado actor de Detrás del Muro, quien sorprendió al público con una caracterización de Don Francisco.

Durante su presentación, el comediante interpretó la canción "El Pachi Pachi", haciendo cantar y bailar a todos los presentes en el estudio con una de las actuaciones más entretenidas de la jornada.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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