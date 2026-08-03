Catherine Mazoyer deslumbró con karaoke perfecto de "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto en Dale Play

03 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Catherine Mazoyer fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más complejas del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó "Vivir así es morir de amor", uno de los mayores éxitos del legendario cantante Camilo Sesto.

Dale Play / MEGA

El resultado

A pesar de la dificultad de la canción, Catherine Mazoyer dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la actriz logró un Karaoke Recargado perfecto, permitiendo que el equipo rojo sumara $200.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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