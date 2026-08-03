Dale Play - Capítulo 135: ¿Podrá seguir el equipo amarillo por la senda de la victoria?
Este lunes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora María José Jélvez, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $395.000. Su gran anhelo es pagar su tratamiento de fertilización.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto el actor Pipo Gormaz y el humorista Charola Pizarro.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Cristián Soto, de 47 años, quien sueña con ayudar a su hija con su emprendimiento. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la modelo Camila Andrade y la actriz Catherine Mazoyer.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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