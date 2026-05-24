Involucra a su difunta esposa: Franco le contó a Vanessa todo sobre el crimen que cometió en EJDO

24 may. 2026 - 09:00 hrs.

En El Jardín de Olivia, el primer encuentro entre Vanessa (Begoña Basauri) y Franco (Emilio Edwards) fue por un accidente, pero se mantuvo por interés.

En medio de sus conversaciones, Barraza fue contando algunas cosas de su pasado, como el anillo de matrimonio que lleva colgado al cuello y que pertenecía a su difunta esposa. Ella no murió por una enfermedad, sino que fue asesinada.

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Las sospechas de Vanessa y la verdad

Tras descubrirlo con un arma en la mano, Vanessa empezó a dudar de este hombre y lo mandó investigar. Un reporte llegó a sus manos, en el que se detallaba que su nuevo interés romántico fue responsable de un asesinato.

El Jardín de Olivia / Mega

Por esta razón, cuando Franco entró a su casa, Riesco se asustó y amenazó con llamar a la policía. Él no negó su crimen, pero le reveló sus razones.

"No es necesario llamar a nadie. ¿Quieres que te diga quién soy y lo que he hecho? Ya sabes lo que he hecho, ahora te voy a contar el resto de la verdad".

"Era el asesino de mi esposa. La Javi y yo éramos policías, trabajábamos en la Brigada de Delitos Sexuales y nos tocó un caso de lo peor; un tipo, un animal, abusaba de su mujer, de sus sobrinas, les pegaba, hasta que lo detuvimos, pero al desgraciado no lo pudieron condenar porque se echaron para atrás con la denuncia y salió en libertad. Pasaron dos semanas hasta que encontró a mi mujer, la violó, la mató y se dio a la fuga", confesó.

Es por esto que Franco buscó vengarse del criminal, manchando sus manos con sangre. Sin embargo, Barraza aseguró estar con su conciencia tranquila: "Te juro que no me arrepiento de nada de lo que hice".

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